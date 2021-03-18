«Когда она успела так вырасти?»: Рита Дакота похвасталась повзрослевшей дочерью

В одной из последних публикаций личного блога певицы Риты Дакоты появилось фото ее ребенка из отпуска на Бали.

Исполнительница запечатлела дочь в персиковом кроп-топе и пудровых бриджах. На ножках у малышки были маленькие белоснежные кроссовки на застежках-липучках. Несмотря на то, что Мия любит наряжаться, в этот раз девочка обошлась без ярких бус или бантиков. Только небольшие украшения в виде мордочки медведя на обуви. Однако подрастающая дочь Дакоты и музыканта Влада Соколовского не удержалась и попросила маму нанести на лицо сверкающие блестки. Глиттер в виде больших и маленьких звезд переливался на свету.

«Когда она успела так вырасти?» — удивилась певица.

Напомним, три года назад Рита Дакота впервые стала мамой. В честь рождения дочери артистка написала и исполнила сразу несколько песен: «Мантра» и «Нежность».

Поклонники певицы восхитились снимком малышки Мии. Фанаты тоже не поняли, как девочка так быстро подросла:

«Тот же вопрос! Красавица Миюха!», «Она тут вылитый Владик», «Тот же вопрос… Помню смотрела ваши с Владом влоги, когда Миюша была еще совсем крохой, ей года тогда не было. А сейчас она уже такая взрослая принцесса».

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