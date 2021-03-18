«Я больше не пью»: Седокова неожиданно отказалась от алкоголя

Артистка отметила, что уже четыре дня также не употребляет мясо, молочные продукты и яйца.

Анна Седокова сделала серьезный шаг. В своем Instagram певица рассказала, что вот уже четыре дня не ест мясо, яйца и молочные продукты, а также не пьет алкоголь. Раньше, по признанию артистки, для нее было нормой съесть ночью пасту или пельмени, а вечером выпить бокал вина.

«Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно и навсегда. Я кстати поправилась на кг, так как организм в полном шоке от происходящего. Возможно, к концу поста я буду плюс десять. Но я верю, что тогда появлюсь я настоящая и приму себя в любом состоянии», — написала Седокова.

Добавим, что недавно Седокова выпустила новый трек «Нам пора расстаться», а за несколько дней до него попала в новый скандал. Она решила покинуть студию программы Максима Галкина после того, как увидела сюжет о своей личной жизни.

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