Виктория Короткова опубликовала свежее фото с Дарьей Клюкиной

Участница шоу «Холостяк» с Егором Кридом до сих пор общается с бывшей конкурсанткой.

Модель Виктория Короткова разместила несколько новых кадров в личном аккаунте. Примечательно, что после громкого ДТП с участием знаменитости блог девушки долгое время не обновлялся. Однако сейчас красавица постепенно возвращается к привычной жизни. Так, к примеру, Вика тесно общается с Дарьей Клюкиной.

Короткова поделилась в микроблоге свежими снимками с победительницей шестого сезона реалити-шоу «Холостяк». Также знаменитость добавила фото со стилистом Яной Муравьевой, манекенщиком Сергеем Буниятовым и продюсером Дусей Бубель.

Поклонники обрадовались возвращению Виктории. Они написали слова поддержки в комментариях под снимками:

«Вика, мы с тобой! Спасибо, что вернулась», «Наконец-то, возвращайся к нам», «Мы очень рады, скучали».

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