С букетом маминых цветов: красавица-дочка Волочковой в персиковом свитшоте примерила ботинки на тракторной подошве

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками свежим снимком. На сцене она предстала с 15-летней дочкой Ариадной. Наследница экс-солистки Большого театра пришла навестить звездную мама на репетиции ее шоу. Сама Ариша уже принимала участие в концертах и даже пела на французском языке. Свою дочку балерина считает очень талантливой. Перед объективом фотокамеры наследница артистки предстала в брюках-трубах, ярких цветных носках и ботинках на тракторной подошве. Образ дополнили укороченный свитшот персикового оттенка и букет любимых маминых цветов. Анастасия просто обожает белые розы.

«Мы снова вместе в творческом союзе!» — отметила балерина.

Напомним, что дочка Анастасии Волочковой уже давно живет с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его нынешней возлюбленной Еленой. Мачеха Ариши относится к ней с теплотой. Они стали подругами и неплохо ладят. Вместе ходят на премьерные показы фильмов и на шопинг.

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