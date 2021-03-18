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С букетом маминых цветов: красавица-дочка Волочковой в персиковом свитшоте примерила ботинки на тракторной подошве

15-летняя Ариадна пришла к балерине на репетицию шоу.

С букетом маминых цветов: красавица-дочка Волочковой в персиковом свитшоте примерила ботинки на тракторной подошве
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками свежим снимком. На сцене она предстала с 15-летней дочкой Ариадной. Наследница экс-солистки Большого театра пришла навестить звездную мама на репетиции ее шоу. Сама Ариша уже принимала участие в концертах и даже пела на французском языке. Свою дочку балерина считает очень талантливой. Перед объективом фотокамеры наследница артистки предстала в брюках-трубах, ярких цветных носках и ботинках на тракторной подошве. Образ дополнили укороченный свитшот персикового оттенка и букет любимых маминых цветов. Анастасия просто обожает белые розы.

Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной
Дочка Анастасии Волочковой в персиковом свитшоте позировала с мамой. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Мы снова вместе в творческом союзе!» — отметила балерина.

Напомним, что дочка Анастасии Волочковой уже давно живет с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его нынешней возлюбленной Еленой. Мачеха Ариши относится к ней с теплотой. Они стали подругами и неплохо ладят. Вместе ходят на премьерные показы фильмов и на шопинг.

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