На аукционе в Instagram продадут платье Жанны Фриске от бренда Jay Ahr

27 марта на странице в Instagram благотворительного фонда «Жанна Фриске — Я рядом!» состоится аукцион, сборы с которого пойдут на помощь подопечным организации — тяжелобольным детям и людям с ограниченными возможностями.

Как сообщил журналистам Teleprogramma.pro директор фонда Алексей Холопцев, в этот день будет представлен только один лот — золотистое коктейльное платье Жанны Фриске, в котором она посетила церемонию MTV Russia Music Awards 2008. Это наряд из коллекции французского дизайнера Джонатана Рисса (бренд Jay Ahr).

Размер платья — M. Стартовая цена — 100 тысяч рублей.

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Аукцион пройдет с 12 до 19 часов. В это время в комментариях к посту, который появится 27 марта, можно будет делать ставки. Лот достанется тому, чья ставка на момент окончания аукциона будет наивысшей.

Добавим, что данное платье уже выставлялось на аукцион, но его никто так и не купил. Нашелся, правда, один желающий в лице Стаса Барецкого, но, судя по всему, сделка так и не состоялась.

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