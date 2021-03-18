Эксперимент! Как правильно варить картошку
Видео
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой девушки
Видео

«Красота снаружи, красота внутри — редкий дар»: Богатырев назвал Арнтгольц «своей любовью»

Актер трогательно поздравил Татьяну с днем рождения. Она сделала ему самый главный подарок - родила сына.

«Красота снаружи, красота внутри — редкий дар»: Богатырев назвал Арнтгольц «своей любовью»
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: Instagram.com/marchi25

18 марта Татьяна Арнтгольц отмечает свой день рождения. С 39-летием одним из первых ее поздравил любимый муж — Марк Богатырев. Ранее он сообщил поклонникам радостную новость, у них родился общий сын. Малыша назвали Данилой. Ко всему прочему, стало известно, что мамой в 2021 году стала и сестра-близнец Татьяны — Ольга. У них у обеих родились сыновья. Помимо крошки-малыша у возлюбленной Богатырева также есть 11-летняя дочка Мария от Ивана Жидкова. А у Ольги — трое детей.

Актриса Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

Татьяна и Марк безмерно счастливы вместе. Актер признался, что для него Арнтгольц в первую очередь мама, потом любимая жена и известная актриса.

Актриса Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц отмечает день рождения. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

«Красота снаружи, красота внутри — редкий дар! С днем рожденья тебя!! Любовь моя», — отметил Марк.

Смотрите также:

Тэги

Марк БогатыревНовости googleТатьяна Арнтгольц