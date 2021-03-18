«Не надевать синтетику»: Лена Темникова рассказала, как ухаживать за длинными волосами

Певица Лена Темникова раскрыла свои секреты красоты. Знаменитость составила список процедур для поддержания здоровья волос.

Напомним, ранее артистка делала короткую стрижку. В последнее время Темникова отдает предпочтение другой прическе. Лена признается, что получает большое количество комплиментов из-за своих длинных прямых прядей. При этом знаменитость уверяет, что ей совсем непросто далось отращивание такой шевелюры.

«Каре или длина? Сейчас нравятся длинные. Но они и внимания больше требуют», — подчеркнула Темникова в комментариях одной из последних публикаций личного микроблога.

Среди советов исполнительницы есть пункт, который запрещает ложиться с обильным количеством стайлинг-веществ на голове. Также Темникова советуется с трихологами. Если артистка видит выпадение волос, она проверяется на содержание железа в крови.

Еще одним важным моментом, утверждает Лена, является массаж головы:

«Достаточно буквально пять минут, но каждый день. Так волосы лучше растут. Я в это верю, и у меня работает».

Также бывшая солистка группы Serebro вспомнила про защиту волос от солнечных лучей и низких температур.

«Не надевать синтетику, если хочется сохранить укладку! Иначе весь день волосы будут наэлектризованы. Особенно в холодное время года (а у нас это девять месяцев в году)», — отметила Темникова.

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