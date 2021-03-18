«Такие молодцы!»: Зимина, Маликова и другие поздравили сестер Арнтгольц с рождением сыновей

Звездные коллеги, друзья и поклонники поздравляют сестер Арнтгольц с пополнением. Они обе снова стали мамами. Об этом Татьяна сообщила поклонникам в личном микроблоге, поделившись снимком с Ольгой.

«Самые дорогие браслеты на земле!! Самые дорогие подарки… С днем рождения нас!! Мамы-близнецы, разница двадцать дней», — отметила актриса, дав понять, что они с сестрой ушли в декрет практически синхронно.

Как выяснилось, все это время Ольга скрывала интересное положение. Эти роды стали для нее третьими. У сестер-близняшек теперь есть сыновья с такой маленькой разницей в возрасте. К слову, у Ольги — трое детей. А у Татьяны есть 11-летняя дочка Маша.

«Девочки, прекрасные, с днем рождения!! Будьте здоровы и счастливы каждый день», — поздравила сестер Арнтгольц Юлия Зимина. «Девочки! Поздравляю обеих», — вторит актрисе Светлана Иванова. «Девочки!! Поздравляю, вы такие молодцы», — присоединилась к теплым словам звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова. «С днем рождения, дорогие девочки! Танечка, обнимаю крепко-крепко», — подметила Инна Маликова.

Возлюбленный Татьяны — Марк Богатырев — поделился с поклонниками первым снимком с сыном Данилой.

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