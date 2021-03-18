Снова стали мамами в 2021-м: Татьяна и Ольга Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней

Актриса Татьяна Арнтгольц, которая родила сына Данилу своему мужу актеру Марку Богатыреву, в Instagram опубликовала фотографию со своей сестрой Ольгой, которая ее близнец, но родилась, как известно, на 20 минут позже. На снимке они с браслетами из роддома. Оказывается, Ольга Арнтгольц стала 20 дней назад мамой в третий раз.

«Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас», — подписала кадр Татьяна Арнтгольц и поставила хештеги «20 дней разницы» и «мужья-молодцы». «Девочки, поздравляю вас. Вы такие молодцы», «Девочки, будьте здоровы и счастливы каждый день», «Какие же вы молодцы. Так держать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ольги Арнтгольц уже есть двое детей. В октябре 2013 года она родила дочь Анну от актера Вахтанга Беридзе. В 2016 году стало известно о ее второй беременности. В декабре того же года она родила сына Акима. Отцом ребенка является ее второй муж, режиссер Дмитрий Петрунь.

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