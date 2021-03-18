Корзины, букеты и венки, припорошенные снегом: что происходит на могиле Василия Ланового

Не так давно, 8 марта, исполнилось сорок дней со дня смерти актера Василия Ланового. Звезду советского кино похоронили в начале февраля на Новодевичьем кладбище столицы. Он покоится на пятом участке престижной Центральной аллеи. Недалеко погосты выдающихся культурных деятелей — Станислава Говорухина, Галины Волчек, Михаила Жванецкого и Марка Захарова.

Отметим, что пока на могиле Василия Ланового нет памятника. Его, вероятно, поставят к первой годовщине со дня его смерти. Пока на погосте можно увидеть самый обычный деревянный крест.

Добавим, что на сороковой день со дня смерти Василия Ланового могилу актера благодарные коллеги и поклонники осыпали цветами. Сегодня здесь можно увидеть корзины, букеты и венки, которые припорошены снегом. Выдающийся актер, безусловно, заслужил такую любовь друзей и поклонников, сообщает портал Dni.ru.

Актер Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Он народный артист СССР и лауреат Ленинской премии.

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