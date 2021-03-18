«За два года до рождения сына»: Зудина поделилась редким архивным кадром с Табаковым в метро

Актриса Марина Зудина после смерти мужа Олега Табакова в 2018-м году так и не вышла замуж. Она трепетно хранит память о своем супруге, часто вспоминая о нем в личном блоге. Вот и на этот раз звезда решила поделиться с поклонниками редким архивным кадром с возлюбленным, сделанным в метро.

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«Не помню, когда и где, и это не важно! На фото значится 1993 год, за два года до рождения сына! Недавно прислал мой однокурсник Александр Мохов! Сейчас принято негативно вспоминать девяностые…, но у каждого они свои!! Мои — счастливые!» — подписала она фото.

Напомним, Марина Зудина вышла замуж за Олега Табакова в 1995 году после 10-летнего романа с ним. У них в браке родилось двое детей: Павел Табаков (в 1995-м) и Мария Табакова (в 2006-м).

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