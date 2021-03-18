Загадочная девушка: как выглядит жена Николаева в сериале про маньяка Чикатило

Юлия Проскурякова пробует себя в качестве актрисы с 2013 года.

38-летняя Юлия Проскурякова появляется на киноэкранах не часто, поэтому новые роли жены Игоря Николаева практически всегда воспринимаются поклонниками на ура. После фильмов «Провинциальная муза» (2013 год), «DED 005» (2013-й тоже), «Тили-тили-тесто» (2014-й), «Счастья! Здоровья!» (2018-й) она снялась в новом сериале «Чикатило».

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В теленовелле артистка сыграла трогательную девушку-дружинницу. На киноплатформе Okko состоялась его премьера.

«Поздравляю всех причастных с премьерой, особенно нашего режиссера Сарика Андреасяна. И всю нашу дружную съемочную группу и команду тоже! Это было интересно и профессионально», — написала в личном блоге Юлия, показав кадры из фильма.

На них она предстает в виде загадочной девушки в берете и двубортном тренче.

Напомним, звезда вышла замуж за композитора Игоря Николаева в сентябре 2010 года. Они воспитывают пятилетнюю дочь Веронику. Девочка, как и папа, уже пишет песни и хорошо поет, мечтает о карьере артистки.

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