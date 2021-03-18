Петрову и не снилось: Серебряков завален предложениями о работе после возвращения в Россию

Актер Алексей Серебряков, который недавно принял решение вернуться из Канады, где он проживал последние годы, в Россию, как выяснилось, буквально завален предложениями о работе.

В ближайшее время на экраны выйдут сразу несколько картин с его участием. Сверхпопулярному актеру Александру Петрову, судя по всему, придется подвинуться в ближайшее время на киношном небосклоне. К примеру, в ближайшие дни зрители кинотеатров смогут посмотреть боевик «Никто» с участием Серебрякова.

В мае на большие экраны страны выйдет лента «Иваново счастье». Кроме того, в производстве находятся еще несколько картин с участием актера. Он сыграет в семейной сказке «Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя». Чуть позже на экраны выйдет триллер «Бешенство».

Кстати, в этой картине, по слухам, он заменил в главной роли Сергея Бурунова, который претендовал на главную роль. Также в недалеком будущем зрители увидят фильм «The Big Fight». Серебряков играет с Олегом Тактаровым, но выход фильма буксует уже больше года, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сам Алексей Серебряков пока с неохотой комментирует новости о своем возвращении. Он уже не раз отмечал, что вообще-то никуда и не уезжал. В России он находился практически постоянно на съемках.

Смотрите также: