Словно натуральные капли: Климова похвасталась утонченными серьгами ручной работы

В настоящий момент на «Общественном телевидении России» (ОТР) повторяют сериал «Влюбленные женщины». Как оказалось, многих зрительниц в нем привлекает не только захватывающий сюжет, отличная игра актеров, но и украшения одной из главных героинь Светланы.

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Красивого юриста сыграла Екатерина Климова, а серьги, которые так понравились ее поклонницам, подарила ей подруга.

«Вы не поверите, какой самый популярный вопрос у меня в директе! «Катя, откуда у вас эти сережки капельки?» Я решила ответить постом, чтобы снять все вопросы. Эти сережки мне подарила моя коллега и старинная приятельница Настя Цветаева. Вообще изначально Настя актриса и мы знакомы уже миллион лет. Снимались вместе в «Грозовых воротах», например. А несколько лет назад Настя вышла замуж за израильтянина и уехала жить в Израиль. И там у нее открылись другие таланты, в том числе дизайнерские: она стала делать невероятной красоты и нежности украшения! Сама, своими руками, представляете?!»- написала в личном блоге Климова.

Эти серьги приятельница тоже выполнила собственноручно. Екатерина считает, что они очень утонченные.

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