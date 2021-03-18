Аист прилетел: Татьяна Арнтгольц родила сына Марку Богатыреву

Известная российская актриса Татьяна Арнтгольц родила сына своему мужу, актеру Марку Богатыреву. Первым о радостном событии сообщил в Instagram глава семейства. Малыша пара назвала Данилой.

Отметим, что Татьяна Арнтгольц тщательно скрывала от общественности свою беременность. Она, в частности, ушла в декрет, перестав вести программу «Жди меня», чтобы никто не увидел ее в интересном положении.

Свадьба Арнтгольц и Богатырева состоялась в 2020 году. Никаких подробностей о торжестве пара не сообщала. Известно, что они встречаются с 2018 года, когда познакомились на съемках проекта «Наживка для ангела».

Напомним, что Татьяна Арнтгольц уже была замужем. Ее первым супругом был актер Иван Жидков. У них есть совместная дочь Мария. Девушка появилась на свет в 2009 году. Через несколько лет ее родители развелись, но они поддерживают добрые отношения ради общей наследницы. В частности, Маша — частый гость в доме отца. Он постоянно посещает с ней различные культурные мероприятия.

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