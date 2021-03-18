«Сын родился!»: экс-муж Арнтгольц не упустил из виду снимок Богатырева с первенцем на руках

Иван Жидков поддерживает теплые отношения с экс-возлюбленной. К тому же, у них есть 11-летняя дочка Маша.

Марк Богатырев поделился с поклонниками первым снимком с новорожденным сынишкой Данилой на руках. Таким образом, актер сообщил фолловерам о том, что стал отцом. Первенца Марку подарила его возлюбленная Татьяна Арнтгольц. Молодой отец принимает поздравления от друзей и коллег. Одним из первых его поздравил Тимур Еремеев. А вот бывший муж Татьяны — Иван Жидков, который очень дружен с Арнтгольц от громких слов и теплых пожеланий воздержался. Зато успел отметиться «лайком» под снимком Богатырева с новорожденным сынишкой Данилой. Сама Татьяна пока сохраняет молчание.

Влюбленные безмерно счастливы вместе. У Татьяны, к слову, есть 11-летняя дочка Маша. Для девочки новорожденный братик стал вторым. От отца Ивана Жидкова и его теперь уже бывшей избранницы модели Лилии Соловьевой у нее есть трехлетний брат Степан.

«В доме счастье — сын родился! Богатырев Данила Маркович!! В добрый путь», — подписал снимок актер.

Смотрите также: