«Бузова беременна?»: фанаты ждут официального заявления певицы о ее интересном положении

Исполнительница и телеведущая спровоцировала слухи о скором появлении у нее малыша.

Певица Ольга Бузова не так давно в сторис Instagram разместила фотографию двери кабинета гинеколога. К снимку звезда прикрепила изображение с нарисованным малышом на фоне сердца и эмодзи в виде рук, сложенных в молитве.

Что хотела этим сказать Ольга Бузова — пока тайна за семью печатями. Возможно, она намекнула на беременность. Хотя не исключено, что просто думает о ее планировании.

Между тем в комментариях под последним постом звезды развернулась бурная дискуссия. Пользователи строят догадки, что хотела сказать их любимица.

«Оля, ждем, когда ты выступишь с официальным заявлением», «Оленька, уже пора. Годы неумолимо идут. Дай бог тебе ребеночка», «Оля, а кто отец твоего будущего малыша?» — атаковали звезду расспросами пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова не так давно рассталась с блогером Давидом Манукяном. При этом она не раз отмечала, что очень сильно хочет родить ребенка.

Смотрите также: