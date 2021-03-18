Захотел заработать?: зачем сын Виктора Цоя организовал странный концерт в память об отце

Как отметили присутствующие на мероприятии, на выступлении не хватало драйва и энергетики.

Сын музыканта Виктора Цоя, Александр, организовал на питерской площадке «Севкабель» странный концерт в память об отце. Часть посетивших выступление считает, что таким образом наследник решил заработать на памяти о родителе.

Отметим, что на площадке сыграли бывшие музыканты группы «Кино»: Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и приглашенные Дмитрий Кежватов с Олегом Шунцовым. Со сцены прозвучали 15 лирических хитов команды. Зрители услышали такие композиции, как «Песня без слов», «Сказка», «Кукушка».

Организаторы пояснили, что главная концепция проекта была показать, каким выступление группы «Кино» может быть в двадцать первом веке, с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном. Правда, это, по мнению некоторых, не совсем удалось, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

больше по теме В свой день рождения Виктор Цой появился на стенах Москвы и Питера, но не в виде граффити Изображение музыканта транслировали медиафасады и проекторы.

Напомним, что лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе в августе 1990 года. Согласно официальной версии, он на своем автомобиле заснул за рулем и выехал на встречную полосу.

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