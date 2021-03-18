Красивая пара: Валерия в Дубае облачилась с мужем в одном стиле, сделав ставку на кипенно-белый цвет

Певица Валерия вместе с сыном Арсением, невесткой Лианой, внучкой Селин и мужем Иосифом Пригожиным в настоящий момент отдыхает в Арабских Эмиратах. Для всей звездной семьи подобный опыт первый, ведь они никогда не путешествовали самолетом в жаркие страны с маленьким ребенком.

больше по теме Леди Джаз: Навка пришла на вечеринку в мерцающем платье в пайетках под чешую Фигуристка осталась в восторге от прошедшей тусовки.

К счастью, двухмесячная малышка отлично перенесла полет и позволила отдохнуть своим молодым родителям на курорте. Валерия и Иосиф взяли на себя часть забот о ребенке. Певица впервые искупала внучку, а продюсер прогулялся с ней в колясочке.

Впрочем, знаменитая чета не забыла и про себя, наслаждаясь местным морем, солнцем и воздухом. Собираясь на пляж, пара предусмотрела даже family look, примерив наряды в одинаковых оттенках. Они облачились в кипенно-белые майки и бейсболки, а также красные брюки. Валерия, кроме того, подобрала розовые аксессуары, выбрав объемную сумку и стильные очки с массивной оправой.

Смотрите также