Леди Джаз: Навка пришла на вечеринку в мерцающем платье в пайетках под чешую

Татьяна Навка отметилась на тематической вечеринке в мерцающем образе. Дресс-код мероприятия обязывал собравшихся примерить стиль джаз-направления. И звезда постаралась соответствовать ему.

Она выбрала силуэтное платье в пайетках, которые обеспечивали игру света под влиянием софитов. Фигуристка сделала голливудскую укладку с холодной волной и накрасила губы алой помадой.

«Вы любите джаз? Я обожаю! Жаль, что я не певица. А еще мне нравятся мероприятия, на которых задают тематику вечера! Вчера как раз были на таком, получили массу удовольствия, примерили другие образы, окунулись в атмосферу другой эпохи и получили шикарные фото!» — поделилась впечатлениями с фолловерами Татьяна.

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