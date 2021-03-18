«Неужели тайный внук Задорнова?»: дочь писателя-сатирика поделилась фотографией с ребенком

Дочь покойного писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена, которая уже много лет живет на Мальте и в России достаточно редкий гость, в Instagram поделилась фотографией. На кадре она запечатлена с младенцем. Часть пользователей посчитали, что это ее ребенок, которого она скрывала какое-то время от общественности. Впрочем, некоторые думают, что это ребенок одной из ее подруг. Официально детей у нее нет.

«В глазах ребенка нет семи чудес света. Их там миллиарды». Елена Задорнова

«Елена, вам идет быть мамой. Вы такая интриганка», «Леночка, до чего же милое получилось фото. Просто класс. Тебе идет», «Лена, объясните нам. Что вообще происходит? Откуда взялся этот ребенок?» «Ваш ребенок?» «Неужели тайный внук Задорнова? Журналисты же с ума сойдут от такой интриги», — стали писать в комментариях пользователи.

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Напомним, что дочь Елена появилась на свет у Михаила Задорнова в 1986 году. Ее мамой является вторая жена писателя-сатирика Елена Бомбина.

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