«Юрочка, я сейчас умру»: Фирсов вспомнил последние слова Легкоступовой перед потерей сознания

Как отметил яхтсмен, его жену можно было бы спасти.

Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что его жену исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову можно было спасти, если бы медики не допустили роковую ошибку. Ее первым делом повезли в наркологическую клинику, а надо было в травматологию. Певице требовалось сделать МРТ головного мозга.

«Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток. Плохо ей стало к исходу вторых суток, присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: «Юрочка, я сейчас умру». Потеряла сознание и больше в себя не приходила».

Юрий Фирсов

Как отметил Юрий Фирсов, родные Валентины Легкоступовой не считают его за родственника. Они аргументируют это тем, что он прожил с ней всего девять месяцев, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Валентина Легкоступова упала в ванной у себя дома. Она выпивала в течение нескольких дней с мужем Юрием Фирсовым. Родные исполнительницы считают, что он виновен в ее смерти.

Смотрите также: