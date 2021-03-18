С веснушками: Климова показала повзрослевшего младшего сына от Петренко

Екатерина Климова – счастливая мама четверых детей. Она родила старшую 19-летнюю наследницу Елизавету в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Младшую 5-летюю Беллу – в третьем союзе с артистом Гелой Месхи.

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Сыновья-подростки Матвей и Корней появились на свет в отношениях с Игорем Петренко. Пара встретилась в 2001-м на съемочной площадке сериала «Московские окна». А отношения у них завязались во время работы над теленовеллой «Лучший город Земли» в 2003-м. Тогда оба артиста состояли в браке. Екатерина Климова была замужем за Ильей Хорошиловым, в Игорь Петренко женат на актрисе Ирине Леоновой. Через год они разошлись со своими вторыми половинками и опять отправились в ЗАГС, но спустя 9 лет расторгли отношения.

Екатерина Климова тогда сухо сообщила своим поклонникам, что их брака больше нет, претений друг к другу они не имеют. После третьего развода звезда полностью посвятила себя детям и карьере. А Игорь Петренко женился в третий раз на Кристине Бродской, которая родила ему трех дочек. Артист проживает с семьей в Москве, поэтому сыновья чаще общаются с мамой.

Накануне Екатерина Климова показала фолловерам подросшего младшего сына от Игоря Петренко Корнея, который увлекся фокусами. Парень позировал в амплуа артиста цирка и выглядел очень счастливым. Многие сочли, что с возрастом он стал больше напоминать свою родительницу. А от весенних веснушек подросток выглядел еще более колоритно.

«Мамина копия», «Красивый мальчик, впрочем, у такой, как Вы, иначе и не бывает», «Красавчик», «Очень хороший мальчик, умные глазки. Все смотрела, на кого же похож Корней? Увидела — мамина копия», «На маму похож, на папу – не очень», — прокомментировали кадр почитатели артистки в ее аккаунте.

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