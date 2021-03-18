«У меня просто снесло башку»: Кот объяснил, почему бросил вторую жену с ребенком ради Колесниченко

По словам актера, он без памяти влюбился в свою коллегу.

Актер Анатолий Кот в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его второй брак. Его женой была девушка по имени Елена. У них есть совместная дочь Алиса.

«Мы познакомились в магазине. Она была товароведом по образованию. Трудилась консультантом. Я пригласил ее на свидание. На тот момент я работал программным директором на радиостанции в Минске. Совмещал работу на радио и в театре. Так все и закрутилось. У нас родилась прекрасная дочь Алиса. Это самое главное. На тот момент мне очень хотелось реализовываться. Я уехал в Москву». Анатолий Кот

Как отметил актер, со временем их брак дал трещину. «Мы жили в разных городах. Это вбило клин в наши отношения. Кроме того, я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — сказал актер.

Напомним, что Анатолий Кот – известный белорусский и российский актер. От актрисы Янины Колесниченко у него в 2011 году родилась дочь Арина.

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