«Я робел – абсолютно»: Анатолий Кот вспомнил постельную сцену в кино с Кристиной Орбакайте

Актер Анатолий Кот в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как играл постельную сцену в сериале «Родственный обмен» с актрисой Кристиной Орбакайте.

«Это был сумасшедший момент. Сцена снималась в Израиле. Прихожу на съемочную площадку. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: «Толя, познакомься — это Кристина. Кристина, познакомься — это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь. Ложитесь». Так и познакомились». Анатолий Кот

Как отметил Анатолий Кот, у него во время съемок рука онемела. Кристина долго лежала на ней. «А я боюсь ей сказать. Так с онемевшей рукой и долежал. Такое в кино иногда случается. Я робел — абсолютно. Потом познакомились с Кристиной. Она трудоголик и просто прекрасный человек. Я рад этому знакомству. Чрезмерно благодарен звездам, что так это все сложилось», — заметил актер.

Смотрите также: