Трогательный дедушка: Пригожин впервые прогулялся с внучкой Валерии в колясочке

Иосиф Пригожин с женой Валерией в настоящий момент отдыхает в Дубае. В Эмиратах продюсеру также составили компанию сын супруги Арсений, его жена Лиана и их дочка Селин.

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И, хотя отпрыск Валерии является кровным сыном Александра Шульгина, Иосиф Пригожин считает и его самого, и его дочь родными детьми. Наблюдая за этой семьей со стороны, в это можно поверить. Продюсер, глядя на маленькую Селин, тает, как пломбир на пляже.

На берегах Персидского залива у звездной четы случилось два приятных события: во-первых, Валерия впервые искупала свою внучку, а во-вторых, продюсер впервые прогулялся с ней с колясочкой. Вез ее мужчина с гордостью, всем своим видом показывая, что он сейчас является хранителем величайшей драгоценности на Земле.

«Давно забытые ощущения», – признался Пригожин.

Напомним, Селин появилась на свет в январе этого года. У 52-летней Валерии это единственная внучка.

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