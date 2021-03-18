«Вундеркинд!»: годовалая дочь Виторгана в оливковом платье в горох вызвала восторг у мамы

81-летний Эммануил Виторган, несмотря на свой внушительный возраст, живет активной личной и творческой жизнью. Кроме взрослых детей Ксении и Максима, внуков и правнуков он воспитывает двух малышек-дочек: годовалую Клару и двухлетнюю Этель.

Мужчина не только продолжает выступать на театральной сцене и сниматься в кино, но и ведет работу своего «Виторган-клуба», где встречает гостей как вживую, так и виртуально, осуществляя прямые эфиры.

Трогательную сценку после одной из таких встреч запечатлела 58-летняя жена народного артиста Ирина Млодик. Она сняла на камеру супруга и нарядных дочерей, которые развлекались рядом с папой. Попив воды, младшая наследница взяла салфетку и вытерла рот. Эта сцена невероятно впечатлила любящую мать.

«Какой интеллигентный ребенок! Вундеркинд!» — восхитилась супруга Эммануила Гедеоновича.

Специально для эфира пара продумала образы своих наследниц. Старшую дочь они облачили в розовый свитшот с анималистичным принтом и песочные брюки, в младшую в оливковое платье в крупный белый горох.

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