«Для меня отъезд из страны любимой – это проявление слабости»: Шукшина высказалась о Серебрякове

Актриса Мария Шукшина назвала вернувшегося в родную страну из Канады актера Алексея Серебрякова русским человеком до глубины души и до кончиков ногтей. По ее словам, он с болью и состраданием смотрит на все, что творится на родине.

«Понимаю, что многие в его лице не выдерживают, проявили слабину. Для меня отъезд из страны любимой — это проявление слабости. Все-таки жить в нашей стране действительно тяжело, и все хотят для своих детей лучшего». Мария Шукшина

Как добавила Мария Шукшина, актер принял правильное решение, приехав обратно в Россию. Она его полностью поддерживает. По словам актрисы, все прекрасно видят, что творится сейчас в Европе и Америке, поэтому удивляться ничему не надо, сообщает телеканал Tsargrad.tv.

Напомним, что актер Алексей Серебряков несколько лет назад вместе с родными уехал из России. При этом он нелестно отзывался о родной стране. Правда, на работу исправно приезжал на родину, где у него было очень много предложений о съемках.

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