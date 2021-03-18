«Какая красивая!»: Лопырева в мини-шортах и кипенно-белом лифе прогулялась по пляжу с сыном

Виктория Лопырева блеснула бесконечно длинными ногами на пляже в Дубае. Модель вышла на променад вместе с сыном Марком Лионелем, примерив мини-шорты из денима и плотный лиф кипенно-белого оттенка.

Этот ярко выраженный цвет всегда имеет привкус торжественности и нарядности, о чем недавно поведала на шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Правда, она предостерегла женщин от неудачных сочетаний с ним. По мнению ведущей, он плохо комплектуется с другими оттенками белого, которые могут на его фоне выглядеть грязновато.

Если говорить о family look Лопыревой, то белый цвет оказался и на ее сыне, который прикрыл голову бейсболкой в том же кипенном оттенке. Семейный образ Виктории приятно впечатлил ее поклонников.

«Вика, какая же вы красивая!», «Вы такие милые оба», «Красивая мама, красивый сыночек», «Вика, какие же у вас ноги длинные!» — написали пользователи Сети.

Напомним, ребенок родился от бизнесмена Игоря Булатова, который с недавних пор является премьер-министром Коми. Звезда редко видится с мужем, поскольку у нее дела в Арабских Эмиратах. Знаменитая блондинка живет здесь уже больше года.

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