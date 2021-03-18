С подчеркнутой талией: Алла Пугачева запечатлелась на улице в алом пальто-пончо

Такие наряды, по мнению Александра Васильева, в этом сезоне актуальны.

Алла Пугачева отметилась в красном пальто-пончо, которое в нынешнем сезоне в трендах. Звезда выбрала модель с белыми элементами, поддержав их топом и широким ремнем, подчеркивающим талию.

Ранее певица уже появлялась на публике в наряде того же оттенка с белыми лампасами. А также в пальто-пончо мандаринового цвета, но уже без ремня на талии.

Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале рассказывал, что пончо в различных своих проявлениях сегодня не только в тренде, но и очень идут корпулентным дамам. Под своими объемами они могут легко спрятать лишний вес. Впрочем, Алле Борисовне это делать не нужно: в последнее время она отличается стройностью.

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