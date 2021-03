«Знаю все музыкальные партии»: Рудковская отметилась в театре в черном платье и митенках из кольчуги

Бизнес-леди, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская регулярно посещает театры. Блондинка обожает балет, и ее очень часто можно заметить в ложе Большого театра. Накануне светская львица в очередной раз посетила «Лебединое озеро». И рассказала подписчикам своего микроблога в Instagram:

«Мы провели за 3 года 42 ледовых шоу с балетом «Лебединое озеро» в Москве и Санкт -Петербурге. Я знаю все музыкальные партии балета почти наизусть, потому что он — best of the best!» — заметила звезда.