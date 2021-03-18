«Знаю все музыкальные партии»: Рудковская отметилась в театре в черном платье и митенках из кольчуги

Светская львица дополнила образ не только оригинальным аксессуаром, но и экстравагантной сумочкой в форме шара.

Бизнес-леди, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская регулярно посещает театры. Блондинка обожает балет, и ее очень часто можно заметить в ложе Большого театра. Накануне светская львица в очередной раз посетила «Лебединое озеро». И рассказала подписчикам своего микроблога в Instagram:

«Мы провели за 3 года 42 ледовых шоу с балетом «Лебединое озеро» в Москве и Санкт -Петербурге. Я знаю все музыкальные партии балета почти наизусть, потому что он — best of the best!» — заметила звезда.

Для выхода в свет Рудковская выбрала черное платье с рюшами, дополнив его необычным аксессуаром — митенками из кольчуги. Оригинальным дополнением к образу, который получил массу восторженных отзывов поклонников, стала экстравагантная сумочка в форме шара или большой жемчужины с бантом.

«Шикарна, впрочем, как всегда», «Красоточка», «Вы просто прелесть», «В полном восторге от кадра», «Вы очень красивая!», «Шикарный образ», «Платье просто супер», «Зачастила! Мы все поняли, вы меломан, театралка и культурный человек!» — пишут фолловеры.

Упомянув ледовые шоу, Рудковская подразумевала программы с участием звезд фигурного катания — олимпийских и чемпионов мира. Девушка помогает Евгению Плющенко продюсировать и продвигать проекты на разных аренах и привлекает в шоу новых знаменитых спортсменов.

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