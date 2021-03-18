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«Домашние вечеринки»: Гагарина в майке и юбке-пачке повеселилась с детьми

Певица призналась, что так отдыхает после тяжелого трудового дня.

«Домашние вечеринки»: Гагарина в майке и юбке-пачке повеселилась с детьми
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Певица Полина Гагарина иногда устраивает онлайн-общение с поклонниками в своем микроблоге. Накануне девушка предложила фолловерам отправлять ей вопросы и пообещала на некоторых из них ответить.

Кто-то из поклонников спросил у звезды, как она отдыхает и расслабляется после тяжелого трудового дня. На что девушка ответила:

«Устраиваю себе домашние вечеринки с Миюшей и Андрюшей», — призналась певица.

Исполнительница хитов «Спектакль окончен» и «Зима» — дважды мама. И именно общение с детьми наполняет ее и позволяет отдыхать от работы. Для вечеринок девушка наряжается в забавные платья или юбки. И на этот раз она выбрала майку и юбку-пачку с черными колготками. Получился забавный, но не лишенный стиля образ.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Напомним, у Полины Гагариной — 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым и трехлетняя дочка Мия, рожденная в союзе с фотографом Дмитрием Исхаковым. Сейчас певца разведена.

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