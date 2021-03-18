«Светлая мысль к нему вернулась»: Бортко объяснил, почему Серебряков приехал из Канады в Россию

Режиссер Владимир Бортко объяснил, почему актер Алексей Серебряков спустя несколько лет жизни в Канаде принял решение вернуться на родину.

«Поехал, подумал, поумнел и вернулся. Он молодец, я его очень люблю как актера. Он замечательный артист. Я очень рад, что светлая мысль к нему вернулась».

Владимир Бортко

Как отметил Бортко, Алексей Серебряков никогда не прекращал своей актерской карьеры в России. За последние несколько лет он сыграл сразу в нескольких картинах. Как заметил Бортко, Серебряков остается очень востребованным актером. Лично у Бортко он снялся в двух фильмах, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алексей Серебряков в 2014 году покинул Россию и уехал вместе со своей семьей в Канаду. При этом он очень колко высказывался о родине. В частности, говорил, что национальная идея россиян заключается в наглости и хамстве. Также он заявлял, что мечтает, чтобы его дети выросли в принципиально другой идеологии.

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