Неужели возможно возвращение?: «Уральские пельмени» показали ролик с Михалковой в шелковом халате

На YouTube-канале шоу «Уральские пельмени» неожиданно появился выпуск с бывшей звездой проекта Юлией Михалковой, который ранее не вошел в телевизионную версию. По сюжету она в красивом бордовом шелковом халате объясняет своему мужу, которого сыграл актер Вячеслав Мясников, почему ранец сына-первоклашки больше похож на шкаф, чем на портфель ученика.

Когда Вячеслав Мясников начинает рыться в ранце, то находит там много интересного. К примеру, гантели, живого лебедя, баян и глобус.

Любопытно, что в этой же сценке обыграна ситуация со школьными поборами. Мясников обнаруживает в ранце сына пачки с пятитысячными купюрами. Юлия Михалкова объясняет, что это все деньги на шторы в класс.

Напомним, что Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» в 2019 году. Сама она говорила, что хочет развиваться самостоятельно и реализовывать свои проекты. Однако один из лидеров команды, Сергей Исаев, пояснял, что Михалкова захотела в один прекрасный момент войти в число акционеров «Уральских пельменей», но ей отказали.

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