«Оставили очень много цветов»: кто пришел на могилу Началовой спустя два года после ее смерти

Директор покойной певицы Юлии Началовой, Анна Исаева, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, кто пришел на могилу исполнительницы спустя два года после ее смерти.

«Сходили на кладбище. Был рабочий день, поэтому разошлись по разным делам — кто куда. Нас, кстати, было достаточно много: семья, близкие, друзья, менеджмент, поклонники, друзья родителей. Из узнаваемых людей — Юлия Костюшкина, Маруся Левкина, мама актрисы Ани Горшковой. Все, кто не был в отъезде, посетили могилу Юли, оставив очень много цветов». Анна Исаева

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. У «утренней звезды» российской эстрады очень стремительно развивался сепсис. Несмотря на все усилия медиков, она ушла из жизни.

Напомним, что после смерти Началовой началась борьба за ее квартиру. Свои права предъявил ее бывший муж, хоккеист Александр Фролов. Он хочет получить свою долю после продажи жилья, стоимость которого составляет сто миллионов рублей.

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