10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой девушки
Видео
Секреты нового сезона «Мажора»: что случится с героиней Аксеновой и кого сыграет Толкалина
Видео

«Притягивает внимание»: Стриженова в черно-красной блузке и юбке миди в тон восхитила стилиста

Имиджмейкер Елена Бестави назвала наряд телеведущей аутфитом «с вызовом».

«Притягивает внимание»: Стриженова в черно-красной блузке и юбке миди в тон восхитила стилиста
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова почти четверть века является лицом Первого канала. Теледива появляется сразу в двух программах — «Доброе утро» и «Время покажет».

Для каждого появления перед телекамерами Стриженова тщательно подбирает наряды. На «Доброе утро» она стремится надевать нечто легкое и романтичное, а на «Время покажет» добавляет строгости. По наблюдению стилиста Елены Бестави, особенностью стиля телеведущей давно стало совмещение романтизма и строгости в одном образе.

Для нового выпуска программы Екатерина Стриженова облачилась в шифоновую блузку красно-черного оттенка и алую юбку миди. В качестве обуви на теледиве — вишневые лодочки.

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

 

«Образ Екатерины мне очень импонирует. Она в очередной раз соединила в одном наряде и строгость, и романтизм. Этот микс, на мой взгляд, как нельзя лучше подходит телеведущей в этой передаче.

При этом аутфит скрывает некий вызов — за счет контраста красного и черного, что очень притягивает внимание. Кроме того, Екатерине удалось соблюсти тонкую грань, выбрав блузку из тонкого полупрозрачного шифона и в то же время скрыв большую часть тела топом под ней», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель «Школы имиджа и стиля Bestavi Style». Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также

Тэги

Екатерина СтриженоваЕкатерина Стриженова последние новостиЕлена БеставиЗвездный стильмода и стильНовости googleСтриженова