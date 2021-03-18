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Сама нежность: Асмус в цветочном платье предстала в театре с другом

Такие модели подчеркивают талию и выглядят женственно.

Сама нежность: Асмус в цветочном платье предстала в театре с другом
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус посетила Театр на Малой Бронной с другом, режиссером Данилом Чащиным. Пара выбрала спектакль Саши Денисовой «Бэтмен против Брежнева».

«Браво! Потрясающая сатира! Очень созвучно времени и сегодняшнему настроению. Неожиданный и пронзительный финал!» — откликнулась на представление звезда «Текста» в личном блоге.

Для выхода в свет актриса выбрала нежное платье на запах с цветочным принтом. Такие модели сейчас актуальны, кроме того, они отлично подчеркивают талию и хорошо смотрятся на любой фигуре, формируя женственные линии. Об этом ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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