Женственно: Андреева вслед за Пугачевой облачилась в полупрозрачную длинную юбку

Теледива решила поиграть в полунамеки, подчеркнув тем самым свои стройные ноги и визуально добавив роста.

59-летняя телеведущая Екатерина Андреева отдыхает на Мальдивах. звезда экрана обожает путешествовать и использует любую возможность, чтобы сменить обстановку. На этот раз она выбрала райские острова, куда улетела сразу же после трипа по Египту.

В своем микроблоге красавица регулярно делится впечатлениями от поездок. Щедра Андреева и на собственные фотографии. Накануне она выгуляла на острове футболку с полупрозрачной юбкой в пол из шифона. Эта стильная деталь гардероба подчеркнула стройные ноги за свет мини-подклада, а также визуально вытянула силуэт.

Кстати, подобный наряд недавно выбрала и Алла Пугачева. 71-летняя Примадонна появилась на дне рождения Насти Ивлеевой во всем черном. Правда, мини-шорты, которые так полюбила звезда эстрады, она кокетливо «скрыла» за полупрозрачной шифоновой юбкой. Такой прием историк моды Александр Васильев ранее назвал очень женственным и очаровательным.

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