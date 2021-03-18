Васильев назвал трендовым: Жасмин появилась на публике в костюме цвета шафрана

Ведущий программы «Модный приговор» представил этот оттенок желтого как один из популярных.

Институт цвета Pantone объявил главными тонами 2021-го года два оттенка – «озаряющий» (Illuminating), или сияющий желтый, и «абсолютный серый» (Ultimate Gray). Пока одни фэшн-эксперты спорят, какой из них – главнее, другие вовсю экспериментируют с палитрой, предлагая модницам аутфиты трендовых цветов.

Так, Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор» представил цвет шафрана – оттенок желтого, который сегодня вновь вернулся на подиумы. И многие звезды шоу-бизнеса уже обзавелись вещами в этом ярком оттенке. Певица Жасмин появилась на публике в брючном костюме цвета шафрана, который обыграла с черным бадлоном.

Кстати, примеру Жасмин последовала и другая светская львица – жена Гарика Мартиросяна Жанна. Девушка тоже предстала в строгом костюме, правда, не с брюками, а юбкой. Жизнерадостный оттенок комплекта она также уравновесила черным – под жакет модница выбрала блузу с многослойными бусами.

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