«Осматривают как лошадей»: Тодоренко высказалась об участницах шоу «Холостяк»

На телеканале ТНТ стартовал романтический проект «Холостяк», женихом в котором на этот раз стал Тимур Юнусов, наиболее известный как рэпер Тимати. Причем, впервые за многолетнюю историю шоу имя героя было известно заранее – еще прошлой осенью.

Среди участниц – модели, блогеры, журналистки. Каждая девушка, отобранная «холостяком» в первом выпуске, смогла чем-то его зацепить. И теперь телезрители с интересом будут наблюдать за развитием чувств на проекте.

Среди зрителей, кстати, довольно много знаменитостей. Посмотрела первую серию и телеведущая Регина Тодоренко. И призналась, что шоу вызвало у нее довольно противоречивые чувства.

«Приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность?», — высказалась телеведущая.

В то же время теледива подчеркнула, что девушек на проект никто насильно не гонит, и это их выбор – выставлять себя в столь двусмысленное положение. И еще один момент, который тоже заслуживает внимания, — личное счастье каждой участницы. Но только не такое публичное.

«Чтобы не нужно было проходить несколько этапов «смотрин», кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь», — заметила звезда. И задалась вопросом: «Что же это на самом деле — поиск любви или жажда пиара?».

В комментариях началось жаркое обсуждение темы. Большинство фолловеров уверены, что шоу – чистой воды пиар, и никаких настоящих чувств там ни разу не зародилось. Они привели в пример предыдущие сезоны «Холостяка» — ни один из них не завершился свадьбой героя и победительницы.

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