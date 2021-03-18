На стиле: Бузова в брючном костюме нежно-розового цвета поддержала тренд на оверсайз

Звезда держит руку на пульсе модных веяний и регулярно старается включать их в свой гардероб.

Работоспособности Ольги Бузовой стоит отдать должное. Девушка успевает сниматься в ток-шоу в качестве ведущей, записывает песни и дает концерты, а также подозревается в участии на телепроекте «Маска». Такой график давно стал привычным для поющей теледивы, но даже в столь насыщенном ритме красавица всегда выглядит безупречно, причем каждый ее образ продуман до мелочей.

Накануне Ольга Бузова предстала на съемках в нежно-розовом брючном костюме оверсайз. Телеведущая часто выбирает деловой стиль, и по наблюдению фанатов, ей он невероятно идет.

Образ певицы дополнил стильный аксессуар на волосах – платок, которым девушка оформила конский хвост. Кстати, Бузова заметила, что в моду вновь вернулись украшения для волос – ободки, банты и платки. И певица как одна из самых популярных модниц шоу-бизнеса не смогла пройти мимо свежего тренда.

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