Папа соскучился: Шубская показала, как Овечкин резвится с сыновьями в манеже

На днях модель вернулась к мужу в Америку из Москвы.

Хоккеист Александр Овечкин счастлив в браке с моделью Анастасией Шубской, дочерью Веры Глаголевой. За пять лет отношений пара стала дважды родителями. У них сыновья — двухлетний Сережа и девятимесячный Илья. Оба малыша родились в Америке, где строит карьеру выдающийся российский хоккеист, выступая в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».

Зимой пара прилетала в Москву навестить родных. Позже Овечкин вернулся за океан, чтобы возобновить выступления, а его жена с детьми ненадолго задержалась на родине. И на днях семья воссоединилась: модель с сыновьями, наконец, вернулась к мужу.

Овечкин так сильно соскучился по жене и детям, что буквально не отходил от них. Для малыша Ильи он соорудил просторный манеж, чтобы кроха мог безопасно ползать по полу. Но в итоге не выдержал и тоже залез в него.

Глава семьи насладился отцовством, развлекаясь с обоими сыновьями: щекотал и крепко обнимал, целовал и вдыхал их запах. Одним словом, папа соскучился и пытался наверстать нехватку общения с детьми.

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