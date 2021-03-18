«У меня неизлечимая болезнь»: Регина Тодоренко впервые рассказала о своем недуге

Девушка раньше сильно стеснялась этого, но решила признаться.

30-летняя телеведущая и блогер Регина Тодоренко активно ведет свой Instagram, где делится с поклонниками новостями из разных сфер своей жизни. И девушка решила, что пришло время впервые рассказать о своем недуге. Звезда объявила, что неизлечимо больна.

«Я забыла вам сказать: у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь. Неизлечимая, но я все-таки стараюсь ее устранить», — призналась Тодоренко.

Регина Тодоренко показала, что у нее на коленке есть белое пятно. На фоне загорелой кожи оно становится еще заметнее.

«Врачи поставили диагноз «витилиго», — написала звезда. И отметила, что раньше стеснялась говорить о своем недуге и всегда закрашивала светлое пятнышко на коленке, чтобы никто не замечал, что у нее что-то не так.

Тодоренко привела в пример знаменитую супермодель Винни Харлоу, канадскую звезду подиумов, активистку, которая также страдает от витилиго – нарушения пигментации кожи, при котором меланин полностью исчезает на отдельных участках тела. Методы лечения данного недуга пока не найдены.

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