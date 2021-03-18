«Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо?»: Боня легла в гроб и накрылась крышкой

41-летняя модель, блогер и экс-звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня вернулась из Дубая, где провела несколько выходных, домой в Монако. Здесь она обосновалась вместе с дочкой Анджелиной от брака с Алексом Смерфитом. И 17 марта организовала незабываемый день рождения для своей наследницы.

Девятилетие дочки Боня по просьбе именинницы стилизовала в теме ужастиков и Хэллоуина. Получилось очень реалистично, и тема смерти была обыграна самой Викторией на ура. Девушка предусмотрела не только соответствующие наряды, но и атрибуты. Например, настоящий гроб, в котором запечатлелась на память.

«Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо? Ваша мечта сбылась!», — объявила Боня, лежа в гробу. И скомандовала по-английски: «Закройте крышку!».

После отданной команды крышку гроба действительно опустили, и светская львица осталась лежать в ящике.

Кстати, Боня не первая, кто использует черный юмор на праздниках. Начало «смертельной» тематике положила Ксения Собчак в сентябре 2019 года, когда прибыла на собственную свадьбу с Константином Богомоловым в катафалке.

Смотрите также