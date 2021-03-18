Блистать: Татьяна Навка вышла в свет в черном платье из крупных пайеток и серебристых лодочках

Фигуристка обожает сверкающие наряды и часто выбирает их для своих вечерних выходов.

45-летняя Татьяна Навка обладает безупречной фигурой, благодаря чему может позволить себе абсолютно любые наряды. Больше всего, судя по вечерним образам спортсменки, она обожает пайетки.

Например, новогоднюю ночь звезда льда встретила в золотистом платье. На музыкальной презентации у Филиппа Киркорова в начале марта появилась в костюме пижамного стиля из пайеток. И накануне тоже выгуляла вечерний туалет из крупных блесток черного цвета.

Для выхода в свет Навка сделала голливудские локоны, разбавила черное платье белым болеро, а в качестве обуви выбрала серебристые лодочки. Красавица показала детали своего образа в микроблоге, а также предстала во всем блеске.

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