«Вновь возвращаются в моду»: Бузова показала актуальную прическу с трендовым аксессуаром

Певица следит за новыми веяниями в фэшн-индустрии и старается в числе первых вписать их в свой стиль.

Певица Ольга Бузова – настоящая модница. Девушка обожает красиво и стильно выглядеть и для этого старается отслеживать все яркие фэшн-тренды. Недавно, например, она выгуляла один из актуальных аксессуаров сезона – ободок, который Эвелина Хромченко в шоу «Модный приговор» призвала «покупать немедленно».

Для съемок очередного выпуска шоу на ТНТ Ольга Бузова облачилась в стильный розовый брючный костюм, а в качестве аксессуара для волос выбрала платок в горошек.

«Мне так нравится, как я выгляжу сегодня, именно по стилю», — призналась певица. И отметила: «Кстати, сейчас вновь возвращаются в моду аксессуары для волос – банты, обручи – ну, в Москве говорят «ободки», я из Питера, — заколочки. Так что берите на заметку».

Кстати, многие звездные модницы с наступлением весны стали «выгуливать» на голове разнообразные аксессуары. Например, певица Валерия отправилась на съемки шоу «Маска» с объемным ободком алого цвета.

Смотрите также