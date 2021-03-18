Горячая тусовка: невестка Орбакайте в крошечном топе и мини-юбке вышла на сцену с мужем

Никита Пресняков и Алена Краснова выступили в одном из ночных клубов Майами.

Старший сын певицы Кристины Орбакайте от Владимира Преснякова Никита отдыхает с женой Аленой Красновой в Майами. Звездная пара отправилась туда в канун 8 Марта, чтобы отметить за океаном не только Международный женский день, но и 24-летие красавицы-невестки Орбакайте.

Пресняков и Краснова проводят заключительные деньки в солнечном Майами. Здесь они успели хорошо загореть, накупаться в океане, потусоваться с друзьями и даже выступить на сцене перед местной публикой. Как это было, Алена Краснова показала у себя в микроблоге.

Невестка Орбакайте не в первый раз берет микрофон в руки, выступая с мужем дуэтом. Прошлой осенью, например, модель и музыкант подарили трогательный вокальный сюрприз друзьям на свадьбе.

На этот раз звездная пара выступила в одном из ночных клубов Флориды. Для выхода на сцену Краснова выбрала довольно откровенный наряд – декольтированный топ на завязках и кожаную мини-юбку. Публика, стоит отметить, осталась в восторге от дуэта.

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