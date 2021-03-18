Трогательные моменты: Валерия показала, как купает внучку Селин

В январе певица Валерия стала бабушкой. Первого января у ее младшего сына Арсения Шульгина появился первенец – дочь Селин, которую ему подарила молодая жена Лиана. Девочку назвали Селин. Родители тщательно выбирали имя, в котором бы были отсылки к их именам – сократили Арсений как Сеня и от имени «Лиана» взяли первый слог. Поклонники пары нашли это невероятно трогательным и романтичным.

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Малышке Селин уже два с половиной месяца, и родители решились на первый в жизни своей крохи полет на самолете. Они отправились на отдых в Дубай, и Селин хорошо перенесла перелет. Туда же позже прибыли звездная бабушка с мужем Иосифом Пригожиным. И Валерия наслаждается общением с внучкой.

Накануне, например, звезда решила сама искупать внучку. И показала, как это было, у себя в микроблоге. Она разместила фото, на которой погружает Селин в ванну, прикрывая собой. Виднеется только маленькая ножка крохи, но и этого достаточно, чтобы ощутить и прочувствовать трогательные момент общения бабушки и внучки.

«Сегодня купала нашу Селинку-малинку», — подписала снимок певица.

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