«Маша читает маме сказку»: Лера Кудрявцева легла спать в маленькую кроватку дочки

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева еще и молодая мама. У звезды подрастает дочка Машенька, которой летом исполнится всего три года.

Лера Кудрявцева наслаждается своим поздним материнством и много времени проводит с маленькой наследницей. Звездная мама ничего не имеет против того, чтобы иногда пошалить с Машей. Девочка от таких игр с мамой в восторге.

Телеведущая поделилась в Instagram фото, запечатлевшим момент одной такой забавы. Лера Кудрявцева поменялась ролями с Машей. Лера примерила на себя образ дочки, а Маша – мамы. Теледива забралась в кроватку своей наследницы, укрылась одеялком, взяла соску и сделала вид, что спит. Маше же предстояло читать сказку своей «дочери».

«Маша читает маме сказку», — подписала Лера Кудрявцева снимок в Instagram.

Малышка явно получает массу удовольствия и позитивных эмоций от такого общения с мамой, на фото Маша выглядит невероятно счастливой, на что тут же обратили внимание поклонники Леры Кудрявцевой.

«Маленькая Лерочка, кроватку не сломай», «А Маша какая хитруля на фото!», «Какая красивая ляля», «Какая прелесть. Иногда так хочется побыть малышкой», — высказываются в Сети.

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