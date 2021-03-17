«Сорок дней, как нет моей Наташеньки»: Ярослав Сумишевский почтил память погибшей жены

Звезда проекта Первого канала «Три аккорда», исполнитель шансона Ярослав Сумишевский больше месяца назад потерял любимую жену Наталью. Молодая женщина скончалась в результате страшной аварии, пролежав неделю в коме.

Ярослав Сумишевский, на руках которого остался маленький сын, тяжело переживает потерю.

На своей страничке в Instagram он говорит о своей боли. На сороковой день после смерти Натальи Ярослав Сумишевский посвятил ей трогательное видео.

«Сегодня 40 дней, как нет моей Наташеньки. Спасибо за все, спасибо за сына, спасибо за то, что ты для меня сделала, я был самым счастливым человеком с тобой. Каждый день думаю о тебе. Я верю, что ты всегда будешь рядом с нами», — написал музыкант под видео.

Аудитория Ярослава Сумишевского тут же отозвалась на его скорбный пост памяти жены.

«Трогательно, до боли сердечной», «Господи, как же больно… Сил вам», «Светлая память Наташе! Молодая и красивая. Очень жаль. Несправедливо. Светлая память!», «Ярослав, сил вам, терпения, бог вас не оставит!» — поддержали Ярослава Сумишевского поклонники.

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